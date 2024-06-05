Сбербанк в июне запустит полноформатные отделения в Донецке и Луганске

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк в июне запустит три полноформатных отделения в Донецке и Луганске, а также 13 офисов в партнерской сети в городах ДНР и ЛНР, говорится в сообщении банка.

Помимо этого, в июне начнут работать 16 мобильных офисов. "Клиентам будут доступны все основные продукты банка: вклады, дебетовые и кредитные карты, кредиты, установка "Сбербанк онлайн", запустим продукты для юрлиц", - отмечает кредитная организация.

Банк сейчас устанавливает банкоматы в Луганске, Донецке и Макеевке. Предполагается, что в ближайшие дни 10 банкоматов в этих городах начнут работать, а 1 июля общее количество банкоматов в ДНР и ЛНР достигнет 50 устройств.

"До конца года мы продолжим активное развитие в ДНР и ЛНР, а также запустим работу в Запорожской и Херсонской областях", - подчеркнул Сбербанк.

О планах Сбербанка открыть отделения и начать предоставлять полноценные услуги в новых регионах накануне сообщил глава кредитной организации Герман Греф.