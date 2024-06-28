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Суд по иску Абсолют банка решил взыскать с Euroclear $41 млн

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в четверг, 27 июня, решил взыскать с Euroclear Bank (Бельгия) в пользу Абсолют банка $41 млн, говорится в резолютивной части решения, размещенной на сайте.

Подробности дела пока не опубликованы.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) привлечен в качестве третьего лица.

Абсолют банк по итогам первого квартала 2024 года занимает 33-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала военной операции на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

Euroclear Абсолют банк Бельгия НРД Clearstream
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