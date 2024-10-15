Апелляция поддержала взыскание в пользу Абсолют банка с Euroclear $41 млн

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 27 июня решил взыскать с Euroclear Bank (Бельгия) в пользу Абсолют банка $41 млн, сказано на сайте суда.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) привлечен к разбирательству в качестве третьего лица.

В решении суда первой инстанции отмечается, что подача иска "обоснована истцом блокировкой Euroclear всех активов на счетах третьего лица, включая выплаты для истца. Таким образом, НРД и банк являются лицами, пострадавшими от мер ограничительного характера, и соответственно, вправе обратиться за разрешением спора в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту своего нахождения".

Абсолют банк считает, что компетентным судом для разрешения этого спора является Арбитражный суд Москвы.

Euroclear же в качестве возражений указал на то, что "он обязан подчиняться требованиям бельгийского законодательства, и следовательно, к рассматриваемому спору подлежит применению европейское и бельгийское право". По мнению иностранного банка, существует "необходимость установления содержания соответствующих норм, и соответственно, обращения в министерство юстиции РФ за содействием в разъяснении содержания норм иностранного права".

При этом позиция Euroclear сводится к отсутствию у истца убытков, поскольку тот не утратил возможности вернуть средства, заблокированные на счете НРД, в связи с чем иск, фактически заявленный о взыскании договорной задолженности НРД, при отсутствии между истцом и Euroclear договорных отношений, касающихся предмета спора, подлежит отклонению, подчеркивается в судебном акте.

Абсолют банк по итогам второго квартала 2024 года занимает 35-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала военной операции на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года по предписанию Банка России ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.