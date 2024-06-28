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Проверки проходят в бойцовском клубе имени Нурмагомедова в Дагестане

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Силовики пришли с обысками в спортивный клуб смешанных единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах республики.

"Проводится проверка документации. Связано с произошедшими терактами в Махачкале и Дербенте. Один из ликвидированных бойцов ранее тренировался в этом клубе", - сказал собеседник агентства.

Ранее в социальных сетях появилось обращение бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который сообщил, что ликвидированный боевик несколькими годами ранее пару месяцев тренировался в клубе А. Нурмагомедова, но категорически не признал его воспитанником клуба имени своего отца.

"Называть его воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова неправильно. Это не соответствует действительности. В 2021 году он приходил в зал со своим старшим братом, проводил спарринги в течение месяца или около того. Все. Больше его в зале не видели", - заявил журналистам

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23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погиб 21 человек, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены. По словам главы республики Сергея Меликова, атаки в Дагестане совершили выходцы из Сергокалинского района.

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров был уволен после этих событий. Арестованы пятеро родных сыновей Омарова и один приемный. Всех подозревают в пособничестве терроризму.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

Хроника 23 – 28 июня 2024 годаНападение боевиков в Дагестане
Дагестан Дербент Махачкала Магомед Омаров Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов
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