В Дагестане арестовали родственников одного из ликвидированных участников теракта

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Советский суд Махачкалы заключил под стражу пятерых родственников одного из ликвидированных в минувшее воскресенье участников теракта в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Судом арестованы пятеро родственников одного из уничтоженных в ходе КТО террористов. Их, по предварительным данным, арестовали по административной статье", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, это братья Османа Омарова – сына уволенного накануне главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

"Советским судом арестованы Омар Омаров (13 суток), Алимпаша Омаров, Исамагомед Омаров, Муртазали Омаров. Им дали по 13 суток. Еще одному, Исе Омарову, назначено 10 суток", - сообщил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, Кировский суд Махачкалы заключил под стражу еще одного родственника ликвидированного участника теракта.

"Суд избрал меру наказания в виде ареста сроком двое суток мужчине, который является родственником одного из уничтоженных боевиков", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, всего в среду арестованы шесть человек.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погиб 21 человек, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены. По словам главы республики Сергея Меликова, атаки в Дагестане совершили выходцы из Сергокалинского района.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

В республике с 24 по 26 июня был объявлен траур.