Российские военные сообщили об уничтожении еще одной украинской установки HIMARS

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В российской группировке войск "Юг" сообщили об уничтожении украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, две 155-мм гаубицы М198, 155-мм гаубица FH70, 152-мм гаубица Д-20, три 105-мм орудия М119 и L-119", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

28 июня Минобороны РФ сообщало, что за неделю российскими военными уничтожено семь украинских РСЗО американского производства - шесть HIMARS и одна MLRS.

По словам Астафьева, группировка "Юг" за сутки отразила контратаку штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, нанесла удары по подразделениям и технике трех украинских бригад в районе Дачного, Григорьевки, Константиновки и Переездного.

"Ранеными и убитыми противник потерял до 660 военнослужащих. Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены два бронетранспортера М113, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и пять полевых складов боеприпасов", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг".