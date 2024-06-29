Поиск

Российские военные сообщили об уничтожении еще одной украинской установки HIMARS

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В российской группировке войск "Юг" сообщили об уничтожении украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, две 155-мм гаубицы М198, 155-мм гаубица FH70, 152-мм гаубица Д-20, три 105-мм орудия М119 и L-119", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

28 июня Минобороны РФ сообщало, что за неделю российскими военными уничтожено семь украинских РСЗО американского производства - шесть HIMARS и одна MLRS.

По словам Астафьева, группировка "Юг" за сутки отразила контратаку штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, нанесла удары по подразделениям и технике трех украинских бригад в районе Дачного, Григорьевки, Константиновки и Переездного.

"Ранеными и убитыми противник потерял до 660 военнослужащих. Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены два бронетранспортера М113, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и пять полевых складов боеприпасов", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг".

HIMARS Минобороны РФ РСЗО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Балашихе

Дмитрий Спирин и Фарида Курбангалеева объявлены иноагентами

Дмитрий Спирин и Фарида Курбангалеева объявлены иноагентами

Что произошло за день: пятница, 28 июня

Нападение боевиков в Дагестане

Проверки проходят в бойцовском клубе имени Нурмагомедова в Дагестане

Путин высказался за начало производства ракет средней и меньшей дальности

Путин высказался за начало производства ракет средней и меньшей дальности

Суд по иску Абсолют банка решил взыскать с Euroclear $41 млн

Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь

Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь

Минюст инициирует поправки о принудительных работах для 65 составов преступлений

Минюст инициирует поправки о принудительных работах для 65 составов преступлений

Сбербанк открыл первые полноформатные офисы в ЛНР и ДНР

Суд на 90 суток приостановил работу "Кухни на районе" из-за массового отравления

Суд на 90 суток приостановил работу "Кухни на районе" из-за массового отравления
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });