Группировка войск "Южная" улучшила положение и отразила три украинские контратаки

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Южная" улучшили тактическое положение и отразили три контратаки вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил представитель группировки Вадим Астафьев.

"В результате активных действий улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Успеновка, Курахово, Трудовое, Николаевка, Елизаветовка и Островское", - сказал Астафьев.

По его словам, российские военные отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ.

Астафьев сообщил, что потери армии Украины составили: до 360 военнослужащих, восемь автомобилей и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".