Три человека пострадали в результате ракетной атаки на Севастополь
Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Ракетная атака ВСУ на Севастополь отражена, ранения от осколков получили три жителя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отражение ракетной атаки завершено. По предварительным данным в результате ракетной атаки пострадали 3 мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что все пострадавшие будут госпитализированы.
Развожаев сообщил, что поступили сообщения об упавшем осколке ракеты в районе улицы Новикова, в частном доме на улице Выгонной осколками разбило стекла, пробило крышу дома и потолок, несколько домов пострадало на улице Жукова
Утром в субботу в городе объявлялась воздушная тревога. Губернатор города сообщил о работе ПВО - две воздушные цели были сбиты в небе над акваторией Черного моря и в районе Балаклавы, осколки повредили кровлю частного дома, загорелась трава в районе Ялтинского кольца.