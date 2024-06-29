Три человека пострадали в результате ракетной атаки на Севастополь

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Ракетная атака ВСУ на Севастополь отражена, ранения от осколков получили три жителя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Отражение ракетной атаки завершено. По предварительным данным в результате ракетной атаки пострадали 3 мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что все пострадавшие будут госпитализированы.

Развожаев сообщил, что поступили сообщения об упавшем осколке ракеты в районе улицы Новикова, в частном доме на улице Выгонной осколками разбило стекла, пробило крышу дома и потолок, несколько домов пострадало на улице Жукова

Утром в субботу в городе объявлялась воздушная тревога. Губернатор города сообщил о работе ПВО - две воздушные цели были сбиты в небе над акваторией Черного моря и в районе Балаклавы, осколки повредили кровлю частного дома, загорелась трава в районе Ялтинского кольца.