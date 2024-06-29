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Число пострадавших от атаки на Севастополь в субботу выросло до четырех человек

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали от ракетной атаки ВСУ на Севастополь утром в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"У них осколочные ранения легкой степени тяжести", - написал он в своем телеграм-канале.

Развожаев уточнил, что все пострадавшие были доставлены в больницу, но одного человека после осмотра отпустили домой.

Губернатор сообщил, что в городе получили повреждения три частных жилых дома, в трех многоквартирных домах взрывной волной выбило стекла в окнах нескольких квартир. Повреждения получили семь автомобилей и мотоцикл.

"Также в результате ракетной атаки были повреждены две воздушные линии электропередачи в Балаклаве. Из-за этого без электроснабжения были дома на улицах Выгонной, Жукова, Морской пехоты, Оздоровительной", - написал Развожаев.

Электроснабжение потребителей уже восстановлено.

Ранее губернатор Севастополя сообщал о трех пострадавших из-за ракетной атаки утром в субботу на город.

Севастополь Михаил Развожаев
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