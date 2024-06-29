Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль поселка Шумы в ДНР

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" взяла под контроль поселок Шумы Донецкой народной республики, улучшила тактическое положение, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Шумы Донецкой народной республики, улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 41-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Новоселовка Первая (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, за сутки отражены шесть украинских контратак ВСУ.

В Минобороны РФ заявили, что потери украинской армии составили: до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, три гаубицы, 105 мм орудие М119 производства США и 100 мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".

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