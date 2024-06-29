Военные РФ уничтожили две пусковые установки украинского комплекса ПВО С-300

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Две пусковые установки и другие элементы украинского комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-300ПС уничтожены российскими военными, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожен пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС", - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что за сутки нанесены удары по подразделениям и технике армии Украины в 119 районах.

По данным Минобороны РФ, с начала СВО уничтожено 616 украинских самолетов, 276 вертолетов, 26 896 беспилотников, 535 зенитных ракетных комплексов, 16 453 танка и других боевых бронемашин, 1 359 боевых машин РСЗО, 11 060 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 076 единиц специальной военной автотехники.