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Первые кроссоверы VGV белорусской сборки поставлены в Россию

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Первые кроссоверы VGV белорусской сборки поставлены в Россию, сообщили порталу "Автопилот" представители марки VGV.

"Первая партия кроссоверов VGV поступила в Россию, автомобили прошли таможенное оформление. Этот этап стал заключительным перед массовыми поставками машин в РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о среднеразмерных кроссоверах VGV U70 Pro и U75 Plus, производство полного цикла которых было начато в апреле на белорусском заводе "Юнисон".

Ранее завод сообщал, что кроссоверы VGV "прошли масштабную адаптацию для российского авторынка".

В рамках адаптации для российского рынка в U75 Plus и U70 Pro, в числе прочего, перекалибрована подвеска, оптимизированы алгоритмы работы двигателей и гидромеханических "автоматов", проведена полная русификация медиацентра, силовые агрегаты адаптированы под бензин АИ-92, в оснащение включен расширенный "зимний пакет".

Китайская компания VGV, которая является подразделением производителя грузовой техники Sinotruk и специализируется на легковых и легких коммерческих автомобилях, анонсировала выход на российский рынок в декабре 2023 года.

"Юнисон" было основано в 1996 году как белорусско-британское совместное предприятие Ford Union, в 2000 году преобразовано в СП ЗАО "Юнисон". На протяжении более 15 лет предприятие осуществляло сборку ряда автомобильных марок, включая Ford, KIA, Samand.

Китай VGV Юнисон Белоруссия
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