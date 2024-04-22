Завод в Белоруссии начал выпуск автомобилей китайского бренда VGV для рынка РФ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Белорусский завод "Юнисон" начал выпуск легковых автомобилей китайского бренда VGV для российского рынка, сообщило профильное агентство "Автостат" со ссылкой на пресс-службу VGV в РФ.

"На заводе "Юнисон" в Беларуси стартовало производство полного цикла среднеразмерных кроссоверов VGV U70 Pro и U75 Plus, получивших масштабную адаптацию для российского авторынка", - говорится в сообщении.

"Решение локализовать производство автомобилей VGV в Беларуси позволит сделать процесс покупки автомобиля более доступным для российских потребителей", - отмечается в сообщении.

"В рамках адаптации для российского рынка в U75 Plus и U70 Pro изменены 141 и 169 компонентов соответственно. Среди прочего перекалибрована подвеска, оптимизированы алгоритмы работы двигателей и гидромеханических "автоматов", проведена полная русификация медиацентра. Силовые агрегаты адаптированы под бензин АИ-92. Кроме того, автомобили для российского рынка получили расширенный "зимний пакет", включающий уже в базовой комплектации подогрев передних сидений, внешних зеркал, лобового и заднего стекол, форсунок стеклоомывателя и рулевого колеса. Также автомобили получили улучшенную шумоизоляцию и дорожный просвет до 200 мм", - говорится в сообщении.

Китайская компания VGV, которая является подразделением производителя грузовой техники Sinotruk и специализируется на легковых и легких коммерческих автомобилях, анонсировала выход на российский рынок в декабре 2023 года.

"Юнисон" было основано в 1996 году как белорусско-британское совместное предприятие Ford Union, в 2000 году преобразовано в СП ЗАО "Юнисон". На протяжении более 15 лет предприятие осуществляло сборку ряда автомобильных марок, включая Ford, KIA, Samand.