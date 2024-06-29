Дело о теракте возбуждено в связи с обстрелом ВСУ деревни в Курской области

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Обстрел украинскими военными курской деревни будет расследоваться по статье УК РФ о теракте, сообщили в субботу в Следственном комитете РФ (СКР).

"Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки вооруженных формирований Украины деревни Городище Рыльского района Курской области", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства.

По данным ведомства, "в результате произошедшего погибли мирные граждане, в том числе несовершеннолетние".

"Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка", - заявили в СКР.

Ранее в субботу временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о пяти погибших в результате атаки беспилотника в деревне Городище, среди них два ребенка.