Пять человек погибли после атаки украинского БПЛА в деревне в Курской области

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о пяти погибших в результате атаки беспилотника в деревне Городище Рыльского района, среди них два ребенка.

"Сегодня ночью украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района. К большому горю, в результате сброса погибло 5 человек, из них 2 маленьких ребенка. Еще 2 члена семьи в тяжелом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь", - сообщил Смирнов в своем телеграм-канале в субботу утром.