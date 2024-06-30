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Минобороны РФ сообщило об уничтожении 36 дронов ВСУ над шестью российскими регионами

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшую ночь 36 украинских беспилотников самолетного типа над шестью российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 БПЛА над территорией Курской, девять БПЛА над территорией Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей", - говорится в сообщении министерства.

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