Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 июня

Байден продолжает президентскую кампанию, в Польше призвали "смелее" давить на Россию, 36 украинских БПЛА уничтожено на шестью российскими регионами

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден не отказывается от участия в выборах президента США после провальных дебатов с Дональдом Трампом. Действующий глава Белого дома заверил сторонников, что не стал бы баллотироваться, "если бы не верил, что сможет победить". Трамп, в свою очередь, посетовал, что его выступление на дебатах не получило должного внимания из-за провала Байдена.

- Министр иностранных дел Польши призвал Запад "действовать смелее, чтобы не допустить победы России". "Мы можем захватить все российские государственные активы на сумму 300 млрд евро. Путин уже списал их на потери, он не рассчитывает их вернуть", - предложил Радослав Сикорский.

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении 36 беспилотников ВСУ над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями.

- КНДР заявила, что не допустит укрепления в регионе "азиатской версии НАТО". "Мы будем принимать наступательные и подавляющие контрмеры, чтобы надежно защитить суверенитет и интересы безопасности государства, мир в регионе", - подчеркнули в северокорейском МИД.