В очереди к Крымскому мосту со стороны Кубани скопилось более полутысячи машин
Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровый пункт на Крымском мосту со стороны Краснодарского края утром в воскресенье ожидают более 560 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.
"10:00. В очереди со стороны Тамани находится 562 транспортных средства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается примерно в два часа.
Со стороны Керчи очереди нет.