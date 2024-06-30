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В очереди к Крымскому мосту со стороны Кубани скопилось более полутысячи машин

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровый пункт на Крымском мосту со стороны Краснодарского края утром в воскресенье ожидают более 560 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"10:00. В очереди со стороны Тамани находится 562 транспортных средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается примерно в два часа.

Со стороны Керчи очереди нет.

Крым Крымский мост Краснодарский край
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