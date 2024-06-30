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Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла на треть за час

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Количество машин в очереди к досмотровому пункту на Крымском мосту со стороны Краснодарского края в воскресенье утром всего за час выросло на треть, почти до 730, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"11:00. В очереди со стороны Тамани находится 728 транспортных средств. Ожидание около трех часов", - говорится в сообщении.

Часом ранее досмотра в очереди ждали 562 машины, увеличение составляет 30%.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра на мосту по-прежнему нет.

Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Они проходят ручной досмотр или стационарный сканер, на который направляются загруженные машины. В сообщениях об очередях речь идет о количестве машин, ожидающих ручного досмотра. С каждой стороны моста предусмотрено более 40 постов ручного досмотра сотрудниками транспортной безопасности.

Крым Крымский мост Краснодарский край
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