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Вертолет с пожарными на борту совершил жесткую посадку в Прибайкалье

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8, перевозивший лесных пожарных, совершил жесткую посадку в 200 км от города Бодайбо в Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Поступила информация о жесткой посадке вертолета Ми-8 авиакомпании "Ангара" в 200 км от Бодайбо. На борту находились семь специалистов "Авиалесоохраны" и три члена экипажа. Все живы", - написал он.

По его словам, вертолет выполнял рейс по усилению группировки пожарных для ликвидации пожаров в Бодайбинском районе.

Как сообщил губернатор, "в ближайшее время на место вылетает другой борт с техниками, чтобы забрать людей и определить повреждения вертолета". Он отметил, что в обстоятельствах происшествия разберутся специалисты.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что при посадке на площадку, подобранную с воздуха, вертолет задел винтом препятствие. "Пострадавших нет, вреда окружающей среде не допущено", - говорится в пресс-релизе.

Надзорное ведомство проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Бодайбо Иркутская область Игорь Кобзев Авиалесоохраны Ми-8
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