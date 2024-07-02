В Якутии действуют 105 лесных пожаров на площади 350 тыс. га

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Оперштаб Якутии сообщил о 105 лесных пожарах в республике, лес горит на площади 350 тыс. га.

"На начало суток в Якутии действуют 105 лесных пожаров на площади 350 тыс. га. В тушении задействовано 1 тыс. 461 человек и 82 единицы техники", - говорится в сообщении.

В тушении задействована авиация, в том числе самолеты-зондировщики. Так, Ан-26 "Циклон" будет работать в Усть-Майском районе, Ан-26 "Атмосфера" АК "Полярные авиалинии" - на севере Олекминского района и в Горном районе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Якутии отметили, что наиболее сложная обстановка с пожарами складывается в семи муниципальных районах: Томпонском, Алданском, Усть-Майском, Нерюнгринском, Олекминском, Абыйском и Верхоянском.

На особом контроле ведомства 8 пожаров вблизи населенных пунктов.

"В 2,5 км от села Хани Нерюнгринского района площадь пожара составляет 667 га. Прирост за сутки - 652 га. Пожар на сопке, вокруг сопки проложена минполоса. В готовности находится пожарный поезд РЖД для защиты населенного пункта", - уточнили в пресс-службе.

По данным космического мониторинга, задымленность наблюдалась в трех населенных пунктах Олекминского района. Случаев отравления продуктами горения не зарегистрировано.

Пожароопасный сезон начался в Якутии с 6 мая. С 1 июля в республике введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, на всей территории региона установлен особый противопожарный режим.