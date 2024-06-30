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Минобороны РФ сообщило о сбитых за сутки 72 беспилотниках ВСУ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток уничтожили в воздухе 72 украинских дрона, а также две ракеты "Нептун-МД" и девять снарядов HIMARS, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотных летательных аппарата, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", три ложные воздушные цели MALD производства США и девять реактивных снарядов HIMARS производства США", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что помимо этого, поражен во время разгрузки железнодорожный эшелон с вооружением, военной техникой и личным составом 117-й механизированной бригады ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ HIMARS
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