Военные РФ заняли опорный пункт ВСУ на восточной окраине населенного пункта Кирова

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Группировка "Центр" заняла крупный опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточной окраине населенного пункта Кирова, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населенного пункта Кирова заняли штурмовые подразделения отряда "Ветераны" группировки войск "Центр", используя подземный туннель", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, военнослужащие "скрытно расчистили и использовали туннель, протяженностью более 3 км вдоль канала Северский Донец и зашли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями".

По их словам, по туннелю было налажено снабжение штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами питания.

Как заявили в Минобороны РФ, "используя фактор внезапности, военнослужащие подразделения развили успех и полностью овладели опорным пунктом, заставив противника сдаться или бросить позиции и отступить".