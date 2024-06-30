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Военные РФ заняли опорный пункт ВСУ на восточной окраине населенного пункта Кирова

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Группировка "Центр" заняла крупный опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточной окраине населенного пункта Кирова, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населенного пункта Кирова заняли штурмовые подразделения отряда "Ветераны" группировки войск "Центр", используя подземный туннель", - говорится в сообщении.

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По данным Минобороны, военнослужащие "скрытно расчистили и использовали туннель, протяженностью более 3 км вдоль канала Северский Донец и зашли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями".

По их словам, по туннелю было налажено снабжение штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами питания.

Как заявили в Минобороны РФ, "используя фактор внезапности, военнослужащие подразделения развили успех и полностью овладели опорным пунктом, заставив противника сдаться или бросить позиции и отступить".

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Кирово
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