Российские ученые сообщили, что потенциально опасный астероид разминулся с Землей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Ночью потенциально опасный астероид "2024 МК" разминулся с Землей на расстоянии приблизительно 300 тыс. км, сообщили в Институте прикладной математики им. Келдыша РАН.

"Минувшей ночью телескопами сети сопровождался пролет потенциально опасного астероида 2024 МК - относительно крупного небесного камня группы Аполлона, разминувшегося с Землей на расстоянии около 300 тыс. км", - говорится в сообщении телеграм-канала института.

По информации Европейского космического агентства, астероид 2024 MK был замечен 16 июня 2024 года, его размер составляет от 120 до 260 метров.