Ряд населенных пунктов в Белгородской области атакованы беспилотниками

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - - Украинские беспилотники продолжают в воскресенье атаковать населенные пункты Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Еще три населенных пункта Грайворонского городского округа атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, в селе Безымено после атаки нескольких дронов полностью разрушены три частных дома и поврежден магазин. Также имеются повреждения на линиях газоснабжения.

Кроме этого, два дрона-камикадзе атаковали село Смородино. В частных домовладениях выбиты окна и посечены заборы. Поврежден легковой автомобиль.

По словам Гладкова, в селе Пороз FPV-дрон атаковал инфраструктурный объект связи. В селе отсутствует связь.

Губернатор также сообщил, что в Краснояружском районе в селе Демидовка беспилотник сбросил взрывное устройство в частном секторе: в одном доме выбито окно, во втором домовладении посечен забор.

"В селе Зиборовка Шебекинского городского округа дрон атаковал сельхозпредприятие - повреждена линия газоснабжения", - написал Гладков.

Ранее в воскресенье в городе Грайворон беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов. Пострадала мирная жительница. Село Богун-Городок Борисовского района подверглось атаке FPV-дронами, ранены двое мирных жителей.