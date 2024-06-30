В результате атаки FPV-дрона в Белгородской области погиб ребенок

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В результате атаки FPV-дрона ВСУ по автомобилю в Волоконовском районе погибла четырехлетняя девочка, сообщил в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В районе села Новое Волоконовского района движущийся легковой автомобиль атаковал FPV-дрон. В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок. Случилось самое страшное - от полученных ран 4-летняя девочка скончалась", - написал глава региона в телеграм-канале.

По его словам, все остальные, кто находился в автомобиле, получили различные множественные осколочные ранения.

"В тяжелом состоянии находится дедушка погибшей девочки - у мужчины проникающее ранение брюшной полости", - написал Гладков.