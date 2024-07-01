Полисы автогражданки "синяя карта" для поездок в Белоруссию начали выдавать в РФ с 1 июля

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Полисы "автогражданки" "синяя карта" для поездок в Белоруссию начали выдаваться в РФ с 1 июля 2024 года, согласно решению бюро "Зеленая карта" Российского союза автостраховщиков (РСА), сообщили в союзе.

Страховые сертификаты нового образца "синяя карта" подтверждают наличие заключенного договора страхования автогражданской ответственности водителей при поездках в Белоруссию.

Оформление сертификатов на бланках "зеленой карты" с этой даты не допускается, за исключением выдачи дубликатов.

"Договоры, оформленные до 1 июля 2024 года на старых бланках, продолжат действовать до истечения указанного в них срока страхования. Новые сертификаты будут изготавливаться децентрализованно с использованием корпоративных технических средств страховщиков, но по единой форме на листах синего цвета. Ведется работа по переходу в перспективе на их оформление в электронном виде", - приводил РСА пояснения в сообщении на эту тему.

Что касается стоимости страховок, то до 14 июля 2024 года сохраняются текущие тарифы, а с 15 июля 2024 года будут применяться новые уменьшенные базовые ставки. Пересчет тарифов с поправкой на коэффициент инфляции будет производиться по новым правилам один раз квартал. Ранее тарифы корректировались ежемесячно, сообщал РСА.

Комментируя "Интерфаксу" запуск оформления договоров "синяя карта" в РФ с 1 июля, исполнительный директор российского бюро "Зеленая карта" Сергей Разуван сказал: "Российские автостраховщики к намеченному сроку доработали свои информационные системы, что позволяет распечатать сертификат международного страхования автогражданской ответственности в момент оформления договора прямо в точке продаж". Использования специальных бланков строгой отчетности, отпечатанных Гознаком, не требуется.

По словам главы российского бюро, "на первом этапе полисы "синяя карта" полностью в электронном виде оформляться не будут", для перехода на этот этап "необходимо в том числе проведение определенных согласований нормативных актов двух стран", а также синхронизация в принятии решений на эту тему.

Вместе с тем Национальная страховая информационная система (НСИС, оператор информационной системы страхования, 100%-ная дочерняя компания ЦБ) совместно с РСА уже разрабатывает специальный модуль в рамках информационной базы АИС страхования для реализации возможности запуска полисов "синяя карта" в электронном виде, пояснил агентству Разуван.

"Технически подготовка модуля может быть завершена к концу этого года. Соответственно, опять же технически, возможность оформления электронного сертификата "синяя карта" у российских автовладельцев может появиться в следующем году", - предположил он.

Белорусское бюро по транспортному страхованию начало постепенное введение полисов автогражданской ответственности "синяя карта" несколько раньше российских коллег. По таким договорам "уже есть первые случаи урегулирования убытков", пояснил Разуван.

Россия входила в международную систему страхования автогражданской ответственности "Зеленая карта" с участием 48 стран, в основном европейских, до июня прошлого года. В рамках системы "Зеленая карта" взаимно признавались национальные страховые сертификаты. С 30 июня 2023 года членство России и Белоруссии в системе было приостановлено, и сертификаты "зеленая карта" прекратили свое действие.

В целях продолжения трансграничного страхования гражданской ответственности российских и белорусских владельцев транспортных средств при взаимных поездках заблаговременно 1 июня 2023 года между РСА и Белорусским бюро по транспортному страхованию было заключено соглашение, которым установлены условия страхования, порядок выплат, взаиморасчетов и взаимных гарантий в соответствии с применимыми правилами системы "Зеленая карта". В соответствии с этим соглашением также временно использовались бланки "зеленых карт".