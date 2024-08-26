Законопроект об интеграции учета полисов ОСАГО Белоруссии и РФ внесен в Госдуму

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Законопроект о создании в рамках России и Белоруссии единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) направлен в комитет Госдумы по финансовому рынку.

Законопроект (№695231-8) внесло в парламент правительство РФ.

Согласно документу, с 1 октября 2024 г. договоры страхования ОСАГО могут заключать только страховщики, зарегистрированные в странах Союзного государства России и Белоруссии, где зарегистрировано транспортное средство. Оператор автоматизированной информационной системы (АИС) страхования будет в реальном времени обмениваться данными о договорах страхования и выплатах с правоохранительными и таможенными органами, с профессиональными объединениями страховщиков, в том числе иностранными. Профессиональное объединение страховщиков будет распределять уникальные номера полисов среди своих членов и контролировать их использование. Уточняется, что договоры ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства могут заключаться в электронной форме. Подтверждением исполнения обязательства по страхованию является наличие данных о договоре в АИС.

Как сообщалось, с 1 апреля 2024 г. в РФ начала функционировать единая автоматизированная информационная система страхования, оператором которой выступает АО "НСИС" - 100%-я дочерняя организация Банка России. До 1 октября на страховом рынке данные о страховании согласно законодательству поступают в две информационные системы - АИС ОСАГО, оператором которой выступает Российский союз автостраховщиков (РСА), и АИС страхования, за которую отвечает АО "НСИС". С 1 октября 2024 г. РСА перестанет выполнять функции оператора АИС ОСАГО, а вся ответственность за функционирование единой информационной системы ляжет на АО "НСИС". В связи с этим с 1 октября для страховщиков изменится порядок заключения договоров ОСАГО, но предполагается, что для страхователей эти изменения будут бесшовными.