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Июль будет теплее обычного почти на всей европейской территории России

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В большинстве регионов России температура в июле будет около и выше нормы, только в Ямало-Ненецком автономном округе она ожидается ниже нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Почти вся европейская территория России находится в классе выше нормы. Выше нормы - весь Центральный, Южный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа. На северо-западе выше нормы в Ленинградской, Псковской, Вологодской областях", - сказал Вильфанд.

Также температура около и выше нормы в июле будет на "огромной территории азиатской части страны", а именно: на южной половине Красноярского края, юго-западе Якутии, в республиках Хакасия и Тыва, в Забайкалье, Бурятии, Амурской области и юге Хабаровского края.

Около и ниже нормы температура в июле будет только на севере Урала - в Ямало-Ненецком автономном округе.

"На остальной территории около нормы, но преимущественно на положительном фоне", - добавил Вильфанд.

Говоря об осадках, научный руководитель Гидрометцентра, уточнил, что много дождей прогнозируется на северо-западе европейской территории России - Ленинградской, Вологодской, Псковской, Новгородской областях и республике Карелия. Также избыток прогнозируется в Новосибирской, Томской Омской областях и в Алтайском крае.

Мало дождей ожидается на юге - в Центрально-Черноземных областях и на севере Краснодарского края, а также на юге Красноярского края, в Хакасии, Бурятии, частично в Забайкальском крае, в Иркутской области, Хабаровском крае, на востоке Амурской области, в Приморье и на востоке Якутии.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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