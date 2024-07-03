Собянин предупредил о резкой смене погоды в пятницу

Он призвал москвичей и гостей столицы быть осторожными

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о резкой смены погоды в пятницу с жары на прохладу после прогнозируемых обильных ливней. Он призвал москвичей и гостей столицы быть осторожными и беречь себя.

"Завтра в Москве сохранится очень жаркая погода. Днем температура воздуха превысит климатическую норму и снова поднимется выше 30 градусов. В эти часы рекомендовано по возможности не выходить на улицу людям старшего возраста, беременным женщинам и детям", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что городские службы в эти дни работают в усиленном режиме. На некоторых станциях метро, МЦД, ж/д вокзалах, а также на причалах регулярного речного электротранспорта раздается питьевая вода

"В пятницу синоптики прогнозируют резкую перемену погоды: сильный ливень, ветер, грозу и даже град. При грозе - шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. Ожидаются осадки свыше 50% от месячной нормы. Пожалуйста, будьте аккуратны, берегите себя", - написал мэр.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уже предупредил, что в столичном регионе в пятницу прогнозируются гроза, град и сильный ветер с порывами до 25 м/с, температура понизится примерно на 10 градусов. В предстоящие выходные произойдет небольшой спад жары, однако уже в понедельник столбики термометров опять поднимутся выше 30 градусов.