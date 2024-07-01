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Песков заявил, что места возможного размещения РСМД вряд ли будут озвучиваться

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Информация о возможных местах размещения российских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) вряд ли будет анонсироваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что вряд ли такая информация будет как-то анонсироваться. Все-таки, это весьма и весьма чувствительная сфера, связанная с обороной и безопасностью. В то же время вы видите, что президент поднимает эту тему. И, соответственно, по мере того, как будет (...) процесс воспроизводства, тогда какая-то информация будет доступна", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, будет ли Россия объявлять о регионах размещения ракет средней и меньшей дальности, о необходимости начала производства которых на прошлой неделе заявил президент РФ.

28 июня Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что России, судя по всему, нужно начать производство ракет меньшей и средней дальности и принимать решение о месте их размещения исходя из интересов безопасности страны в ответ на аналогичные действия США.

Дмитрий Песков
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