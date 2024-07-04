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Путин заявил о готовности России начать производство ракет СМД

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Россия готова начать производство ракет меньшей и средней дальности (РСМД), соответствующие поручения промышленности уже даны, опытно-конструкторские работы (ОКР) в этом направлении ведутся, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я, если вы помните, говорил, что в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора (по РСМД - ИФ) и анонсированием того, что они начинают приступать к производству, мы тоже считаем себя вправе начать ОКРы, разработки, а в будущем - и производство", - сказал Путин на пресс-конференции в Астане в четверг.

По его словам, эти ОКРы и разработки уже ведутся.

"Мы готовы начать производство, мы уже, в принципе, дали соответствующие поручения промышленности", - сказал президент РФ.

"Что касается развертывания, - продолжил он, - то, если вы помните, если нет - я напомню: я говорил о том, что мы объявляем мораторий на возможное в будущем размещение наших соответствующих систем до тех пор, пока эти комплексы ракетные не появятся в каком-то регионе мира".

"И если комплексы - ракеты средней и меньшей дальности - американского производства где-то появятся, то мы тогда оставляем за собой право действовать зеркально", - напомнил Путин.

28 июня президент РФ на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что России, судя по всему, нужно начать производство РСМД и принимать решение о месте их размещения исходя из интересов безопасности страны в ответ на аналогичные действия США.

Владимир Путин США
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