Суд удовлетворил иск конкурсного управляющего "Гугла" к Google на 10 млрд рублей

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского о признании недействительным перечисления российской компанией в пользу Google International LLC дивидендов в размере 10 млрд рублей.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из суда, суд решил применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с иностранной компании 9,5 млрд рублей.

В иске также оспаривается перечисление ООО "Гугл" налогов на сумму 500 млн рублей. Речь о перечислении налога на прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранным.

Эта часть иска также удовлетворена. Однако о последствиях недействительности сделки в этой части в определении суда не указывается.

В суде конкурсный управляющий подчеркивал, что оспариваемая сделка совершена с целью нанесения вреда кредиторам, и называл это полностью доказанным фактом.

Представитель ответчиков опровергал это утверждение.

Представитель налогового органа поддержал позицию конкурсного управляющего.

Выслушав мнения сторон, суд иск удовлетворил.

Таляровский подал заявление в Арбитражный суд Москвы 10 апреля.

В тексте заявления, размещенном на Федресурсе, сказано, что 22 декабря 2021 года российский "Гугл" перечислил дивиденды в пользу своего 100%-го участника Google International LLC в размере $128,7 млн (9,5 млрд рублей на дату платежа).

Выплата дивидендов была осуществлена ООО "Гугл" в условиях, когда его финансовое состояние "отвечало признакам неплатежеспособности, при этом имелись требования независимых кредиторов, впоследствии включенных в реестр требований", полагает конкурсный управляющий.

"На момент выплаты значительной суммы дивидендов в пользу своего 100%-го участника должник отвечал признакам неплатежеспособности, но, несмотря на это, (...) фактически вывел из своего оборота около 10 млрд рублей, избегая возможного взыскания данных средств кредиторами. При этом вывод данных средств состоялся в пользу иностранного участника в юрисдикцию США", - пишет Таляровский. Он особо обращает внимание суда, что дивиденды выплачивались из прибыли прошлых лет, а именно 2015-2017 годов. Выплаченная владельцу сумма соответствует 32% от балансовой стоимости активов ООО на конец 2020 года, отмечает управляющий.

По его мнению, Google принимала решение о распределении прибыли своей российской "дочки", "не только зная о причинении вреда имущественным правам кредиторов в результате указанных действий, но и намеренно добиваясь этого".

ООО "Гугл" обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве в июне 2022 года. Представитель должника пояснил подачу заявления о банкротстве тем, что на тот момент размер требований кредиторов компании превышал 19 млрд рублей, тогда как активы составляли лишь около 3,5 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 12 сентября 2022 года признал обоснованным заявление ООО "Гугл" и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. 18 октября 2023 года суд признал ООО "Гугл" банкротом, ввел в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев и утвердил конкурсным управляющим Таляровского, который ранее был временным управляющим.