Губернатор Севастополя сообщил, что система ПВО отражает атаку на город

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны ведет отражение атаки на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе работает ПВО... Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности.

Он попросил граждан сохранять спокойствие, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.