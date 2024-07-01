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Губернатор Севастополя сообщил, что система ПВО отражает атаку на город

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны ведет отражение атаки на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе работает ПВО... Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности.

Он попросил граждан сохранять спокойствие, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Севастополь Михаил Развожаев
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