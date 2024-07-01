Власти сообщили об уничтожении четырех воздушных целей над Севастополем

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны сбили четыре цели в небе над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"По предварительной информации, четыре воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, информация о повреждениях гражданской инфраструктуры сейчас уточняется.

Развожаев добавил, что отражение ракетной атаки продолжается.

Ранее губернатор Севастополя объявил в городе воздушную тревогу и сообщил о работе сил ПВО.