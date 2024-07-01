Турчак освобожден от должности члена совета директоров "Почты России"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителя председателя Совета Федерации РФ Николая Журавлева членом совета директоров АО "Почта России", освободив от указанной должности Андрея Турчака.

Соответствующее распоряжение главы правительства размещено в понедельник на официальном портале правовых актов.

В начале июня президент России Владимир Путин назначил Турчака врио главы Республики Алтай. Турчак был секретарем генсовета "Единой России" с 2017 года.