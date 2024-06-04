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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Путин назначил Андрея Турчака врио главы Республики Алтай

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Турчака временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится, что президент принял отставку главы Республики Алтай Олега Хорохордина по собственному желанию.

"Назначить Турчака Андрея Анатольевича временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай до вступления в должность лица, избранного главой Республики Алтай", - говорится в документе.

Ранее во вторник Хорохордин заявил об уходе с поста руководителя региона в связи с переходом на другую работу.

Владимир Путин Андрей Турчак Олег Хорохордин Республика Алтай
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