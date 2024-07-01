Семь жителей Белгородской области пострадали из-за обстрелов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Семь человек, включая ребенка, пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, пострадали семеро мирных жителей: четыре женщины, двое мужчин и один ребенок", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что у одной женщины осколочное ранение шеи, у другой - баротравма, у еще двух - контузия. У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы - медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. У второго мужчины - баротравма, он отправлен в Областную клиническую больницу. По словам Гладкова, ребенок пострадал в Белгородском районе в поселке Майский, с баротравмой и сотрясением головного мозга он доставляется в Детскую областную клиническую больницу.

Губернатор также сообщил, что бригадами скорой четверо пострадавших женщин доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода.