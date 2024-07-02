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Что случилось этой ночью: вторник, 2 июля

Франция и Португалия прошли в четвертьфинал Евро, в Белгородской области раненные после обстрела, Кадыров назначил племянника секретарем Совбеза Чечни

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Один человек погиб и двое пострадали во время шторма в Петербурге. Также повреждены 10 легковых автомобилей, на стройплощадке в Невском районе упал башенный кран.

- Семь жителей Белгородской области пострадали из-за обстрелов. Среди них один ребенок.

- Сборная Франции победила Бельгию и вышла в четвертьфинал Евро. Сборная Португалии по пенальти победила Словению.

- Кадыров назначил племянника на должность секретаря Совбеза Чечни. Глава Чечни отметил, что Хамзат Кадыров "имеет богатый опыт на руководящих должностях".

- Байден осудил решение Верховного суда США по иммунитету экс-президента Трампа. Он считает, что это решение ставит президентов "выше закона".

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