Полторы сотни призывников из ЦВО направят осваивать технологии в интересах армии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Более 150 призывников из регионов Центрального военного округа отправят в технополис "ЭРА", высшие учебные заведения и на предприятия военно-промышленного комплекса, сообщила пресс-служба ЦВО.

"Большая часть военнослужащих будет направлена в Краснодарский край для прохождения службы в военном инновационном технополисе "ЭРА", расположенном на берегу Черного моря. Здесь молодые люди будут вовлечены в процесс совершенствования и развития направлений робототехники, наноэлектроники и биотехнологий в интересах Министерства обороны", - говорится в сообщении.

Другая часть призывников, отобранных для службы в научных подразделениях, займется исследованиями в высших военных учебных заведениях Московской, Ленинградской, Костромской, Тамбовской областей и Краснодарского края.

Еще около 50 призывников пройдут службу в научно-производственных подразделениях предприятий военно-промышленного комплекса, где их задействуют в реализации государственного оборонного заказа.