Песков счел искажением реальности сообщения о принуждении призывников служить по контракту в Курской области

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал искажением реальности сообщения СМИ о том, что якобы призывников принуждают подписать контракты для прохождения службы в Курской области.

"Чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности. Не считаем необходимым такие сообщения комментировать", - ответил он на просьбу прокомментировать публикации о якобы "давлении" на призывников с тем, чтобы они подписали контракты для направления служить в Курскую область.