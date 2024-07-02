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Минобороны обязали подробнее отчитываться перед Казначейством по контрактам с гостайной

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Правительство обязало Минобороны более детально отчитываться перед Федеральным казначейством по контрактам, заключенным в рамках гособоронзаказа и содержащим сведения, составляющие гостайну. Такое постановление опубликовано на портале правовой информации.

В соответствии с этим постановлением, Минобороны до конца 2024 года должно будет направлять в Казначейство дополнительную информацию по оборонным контрактам с гостайной, в том числе указывать причину изменения условий по таким контрактам, вид цены на продукцию по гособоронзаказу и т.п.

Такую же информацию ведомство должно будет представлять Казначейству и в дальнейшем.

Дело в том, что этим же правпостановлением внесены соответствующие изменения в правила ведения реестра контрактов, содержащих сведения, составляющие гостайну. Эти изменения уточняют различные положения действующих правил и дополняют перечень информации, которая должна направляться Минобороны в Казначейство (причина изменения условий по контрактам, вид цены на продукцию по гособоронзаказу и т.д.). Эти изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Также новое постановление меняет правила осуществления контроля в сфере закупок. Здесь речь идет об использовании информации (предоставлении выписок из различных документов) при проведении закрытых конкурентных закупок, а также при осуществлении оборонных закупок с гостайной у единственного поставщика.

Казначейство Минобороны Правительство
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