Минфин предложил госкомпаниям и субъектам РФ консолидировать предложения о "рассекречивании" закупок

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ предложил госкомпаниям и субъектам РФ подготовить консолидированное предложение по смягчению норм об ограничении распространения информации о закупках госкомпаний, находящихся под антироссийскими санкциями. Об этом в ходе Всероссийской конференции в сфере закупок, организованной ФАС России, заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров.

"Важно, чтобы госкомпании и субъекты сформулировали общее мнение - это прямой путь к решению проблемы, - сказал Лавров. - Предвидим, что часть заказчиков скажет "да" (надо смягчать нормы - ИФ), а часть – "нет". Само предложение должно быть проработано на уровне поправок к законодательству, обосновано цифрами, учитывать возможные последствия".

При этом Лавров напомнил, что норма о закрытии информации о закупках подсанкционных госкомпаний была принята по предложению самих заказчиков.

Речь идет о постановлении правительства РФ №301, согласно которому госкомпании (субъекты 223-ФЗ, закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"), в отношении которых введены те или иные санкции, не должны размещать на официальном сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок информацию, как о своих закупках, так и о своих поставщиках, с которыми заключены договоры по результатам таких закупок (с апреля текущего года такая информация размещается в закрытом контуре ЕИС - ИФ).

Эта норма распространяется также на кредитные организации, если санкции введены в отношении лиц, контролирующих кредитную организацию.

При этом компании вправе проводить свои закупки либо в виде закрытых конкурентных процедур (в том числе, в электронной форме), либо в виде неконкурентных процедур, при проведении которых информация не размещается в ЕИС.

Причем, в случае проведения закрытых конкурентных закупок в электронной форме они должны проводиться "исключительно на электронной площадке для осуществления закрытых конкурентных закупок" (АСТ ГОЗ - ИФ). С августа текущего года, помимо АСТ ГОЗ, в качестве специализированных ЭТП начали действовать ООО "ЭТП" и ООО "ЭТП Газпромбанка" ("Закупки.Стратег", бренд специализированной секции ЭТП ГПБ).

Необходимость смягчения уровня "закрытости" закупок госкомпаний участники рынка объясняют рядом причин.

"Основной переход на АСТ ГОЗ осуществлялся в текущем году, - сказала директор департамента методологии и организации закупок госкорпорации "Росатом" Инна Мельченко. - К главным проблемам на специализированной площадке относим низкий уровень конкуренции, высокую долю несостоявшихся процедур (до 65%) и, как следствие, рост доли контрактов с едпоставщиками по несостоявшимся процедурам, рост временных затрат на повторное проведение закупок".

Также Мельченко отметила, что быстро перейти на специализированные ЭТП ни у заказчиков, ни у их поставщиков не получается. Кроме того, такой переход стоит денег.

"Для работы со спецплощадками требуется специальный софт, специальное рабочее место и люди, обученные с ним работать, - добавил директор департамента развития предпринимательства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Денис Дыбов. - В случае с малым бизнесом это значительные траты, которые не все могут себе позволить".

Кроме того, Дыбов отметил, что сейчас есть агрегаторы закупок госкомпаний, и поставщикам нет необходимости мониторить все ЭТП. По закрытым закупкам такого агрегатора нет, и потенциальным участникам закупок необходимо обеспечивать присутствие на всех трех специализированных площадках.

По мнению участников рынка, на спецплощадках целесообразно проводить только те закупки, которые связаны с выполнением гособоронзаказа, с гостайной и т.п. Закупки общего характера подсанкционные госкомпании должны проводить (иметь право - ИФ) на восьми универсальных ЭТП, отобранных правительством РФ для проведения госзакупок.

"Необходимо закрепить право заказчиков (прежде всего, подсанкционных компаний) проводить закупки в электронной форме в закрытом сегменте на ЭТП среди ограниченного круга участников, - сказала директор по закупкам ПАО "Россети" Екатерина Григорьева. - Предоставить ЭТП право проведения проверки участников на соответствие тем или иным требованиям, определить перечень товаров, в отношении которых допустимо проведение закупок с ограниченным участием".

К настоящему времени в Минфин свое предложение по совершенствованию механизма проведения закупок подсанкционными компаниями направило правительство Москвы. Такое же предложение готовит госкорпорация "Росатом".

Ранее участники рынка закупок оценивали потенциал сегмента закрытых закупок в приблизительно 10 трлн руб. При этом исполнительный директор ООО "ЭТП" Александр Геллер отмечал, что потенциальными заказчиками специализированных ЭТП являются все компании, как коммерческие, так и с госучастием, в отношении которых введены санкции.

"По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", на середину августа под блокирующими санкциями (прямыми или по правилу 50%) находилось 3,7 тыс. компаний и организаций, - говорил Геллер. - Еще более 4 тыс. компаний находились в санкционных программах, не носящих блокирующий характер".

Как сообщалось, летом 2018 года правительство РФ утвердило перечень ЭТП для проведения госзакупок. В него включены девять площадок – восемь универсальных и одна специализированная. К числу универсальных ЭТП были отнесены "Росэлторг", "РТС-тендер", "Сбербанк-АСТ", "Электронные торговые системы", ГУП "Агентство по госзаказу РТ" и "Российский аукционный дом", а также "ТЭК-Торг" и ЭТП ГПБ. Специализированной ЭТП была определена АСТ-ГОЗ, которая была создана специально для проведения в электронной форме закупок в рамках гособоронзаказа.