Один человек погиб и двое пострадали во время шторма в Ленинградской области
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Проверки ведутся в Ленинградской области по фактам гибели и травмирования людей в результате падения деревьев от штормового ветра, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.
"Следственным отделом по городу Мурино СУ СКР Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту гибели 26-летнего рабочего в поселке Новое Токсово в результате падения на него дерева", - говорится в сообщении.
По данным СКР, в поселке Тайцы Гатчинского района упавшим деревом травмировало 14-летнюю девочку и 17-летнего юношу.
Согласно информации пресс-службы прокуратуры Ленинградской области, в настоящее время несовершеннолетние находятся под наблюдением врачей.
"В связи с происшествием прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности ответственных за содержание территории организаций. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечает надзорное ведомство.
Ранее сообщалось, что порядка 10 тыс. жителей Ленинградской области остаются без света в результате непогоды, обрушившейся на регион в понедельник. За ночь с дорог убрали 525 упавших деревьев.
Также стало известно, что в Петербурге два человека погибли из-за упавших во время урагана деревьев.