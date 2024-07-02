Один человек погиб и двое пострадали во время шторма в Ленинградской области

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Проверки ведутся в Ленинградской области по фактам гибели и травмирования людей в результате падения деревьев от штормового ветра, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"Следственным отделом по городу Мурино СУ СКР Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту гибели 26-летнего рабочего в поселке Новое Токсово в результате падения на него дерева", - говорится в сообщении.

По данным СКР, в поселке Тайцы Гатчинского района упавшим деревом травмировало 14-летнюю девочку и 17-летнего юношу.

Согласно информации пресс-службы прокуратуры Ленинградской области, в настоящее время несовершеннолетние находятся под наблюдением врачей.

"В связи с происшествием прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности ответственных за содержание территории организаций. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечает надзорное ведомство.

Ранее сообщалось, что порядка 10 тыс. жителей Ленинградской области остаются без света в результате непогоды, обрушившейся на регион в понедельник. За ночь с дорог убрали 525 упавших деревьев.

Также стало известно, что в Петербурге два человека погибли из-за упавших во время урагана деревьев.