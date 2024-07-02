Два человека погибли во время шторма в Петербурге

Фото: Ольга Костромина/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Следователи в Петербурге проверяют случаи гибели двух местных жителей от упавших из-за сильного ветра деревьев, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления Следственного комитета России по городу.

Накануне вечером в Московском районе северной столицы дерево упало на 36-летнюю женщину. Она скончалась от полученных травм.

В это же время на проспекте Шаумяна дерево упало на 11-летнего мальчика. Позднее он умер в больнице.

По этим случаям организованы проверки, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Изучают ситуации и районные прокуроры.

Накануне вечером в некоторых районах города порывы ветра достигали 31 м/с, это сопровождалось сильным ливнем.