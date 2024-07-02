АСВ снова не добилось запрета бывшему члену правления банка "Век" Черных выезжать из РФ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 15 апреля отказал московскому банку "Век" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) в установлении запрета бывшему члену правления банка Сергею Черных покидать границы России

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу АСВ.

Ранее сообщалось, что суд 3 марта 2023 года признал обоснованным заявление АСВ в лице банка "Век" о банкротстве Черных и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов гражданина. Суд тогда включил в его реестр кредиторов требование банка в размере 2,2 млрд рублей.

18 октября того же года суд признал Черных несостоятельным (банкротом) и ввел в отношении должника процедуру реализации имущества.

Девятый арбитражный апелляционный суд 17 ноября 2021 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который в начале сентября по заявлению АСВ решил взыскать с экс-руководителей банка "Век" 4,3 млрд рублей убытков. Арбитражный суд Московского округа 22 марта 2022 года оставил решение в силе.

Верховный суд РФ в августе 2022 года отказал пяти бывшим руководителям банка "Век" в отмене взыскания с них 4,3 млрд рублей убытков в пользу АСВ.

Долг в солидарном порядке взыскивается с бывших председателя правления банка Олега Скрыля, членов правления Андрея Никитина, Александра Верника, Ольги Утюговой и Черных.

В документах отмечается, что ответчики "одобряли и принимали решения о выдаче кредитов заемщикам, не осуществлявшим реальной хозяйственной деятельности, что привело к причинению для банка значительного ущерба в общем размере 4,3 млрд рублей".

Суд первой инстанции, изучив материалы дела, пришел к выводу, что Скрыль причинил банку убытки в размере 4 млрд 45,8 млн рублей, Верник - на 3 млрд рублей, Черных - на 2,2 млрд рублей, Никитин - на 3,8 млрд рублей, Утюгова - на 1,9 млрд рублей.

ЦБ РФ отозвал у "Века" лицензию 12 мая 2016 года. Арбитражный суд Москвы признал "Век" банкротом 24 августа 2016 года. В отношении банка было открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

По итогам первого квартала 2016 года банк "Век" занимал 316-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".