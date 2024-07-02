Поиск

АСВ снова не добилось запрета бывшему члену правления банка "Век" Черных выезжать из РФ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 15 апреля отказал московскому банку "Век" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) в установлении запрета бывшему члену правления банка Сергею Черных покидать границы России

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу АСВ.

Ранее сообщалось, что суд 3 марта 2023 года признал обоснованным заявление АСВ в лице банка "Век" о банкротстве Черных и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов гражданина. Суд тогда включил в его реестр кредиторов требование банка в размере 2,2 млрд рублей.

18 октября того же года суд признал Черных несостоятельным (банкротом) и ввел в отношении должника процедуру реализации имущества.

Девятый арбитражный апелляционный суд 17 ноября 2021 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который в начале сентября по заявлению АСВ решил взыскать с экс-руководителей банка "Век" 4,3 млрд рублей убытков. Арбитражный суд Московского округа 22 марта 2022 года оставил решение в силе.

Верховный суд РФ в августе 2022 года отказал пяти бывшим руководителям банка "Век" в отмене взыскания с них 4,3 млрд рублей убытков в пользу АСВ.

Долг в солидарном порядке взыскивается с бывших председателя правления банка Олега Скрыля, членов правления Андрея Никитина, Александра Верника, Ольги Утюговой и Черных.

В документах отмечается, что ответчики "одобряли и принимали решения о выдаче кредитов заемщикам, не осуществлявшим реальной хозяйственной деятельности, что привело к причинению для банка значительного ущерба в общем размере 4,3 млрд рублей".

Суд первой инстанции, изучив материалы дела, пришел к выводу, что Скрыль причинил банку убытки в размере 4 млрд 45,8 млн рублей, Верник - на 3 млрд рублей, Черных - на 2,2 млрд рублей, Никитин - на 3,8 млрд рублей, Утюгова - на 1,9 млрд рублей.

ЦБ РФ отозвал у "Века" лицензию 12 мая 2016 года. Арбитражный суд Москвы признал "Век" банкротом 24 августа 2016 года. В отношении банка было открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

По итогам первого квартала 2016 года банк "Век" занимал 316-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" в октябре возобновит полеты на Сейшелы

"Аэрофлот" в октябре возобновит полеты на Сейшелы

Минск обсудит с Москвой новые кредиты на импортозамещение в Белоруссии

Депутаты выведут Конан Дойля и Булгакова из-под действия закона о пропаганде наркотиков

Депутаты выведут Конан Дойля и Булгакова из-под действия закона о пропаганде наркотиков

Минюст подготовил обоснование штрафов за езду без полисов ОСАГО после фотофиксации

Минюст подготовил обоснование штрафов за езду без полисов ОСАГО после фотофиксации

Повышение сборов на ремонт аэродромов не затронет рейсы внутри ДФО

Утвержден график создания Российской орбитальной станции

Утвержден график создания Российской орбитальной станции

Два человека погибли во время шторма в Петербурге

Два человека погибли во время шторма в Петербурге

"Праведник" Урсуляка стал обладателем "Ники" как лучший игровой фильм

Один человек погиб и двое пострадали во время шторма в Петербурге

Что произошло за день: понедельник, 1 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });