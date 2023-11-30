Суд признал банкротом экс-председателя правления банка "Век" Скрыля

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду, 29 ноября, по заявлению московского банка "Век" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) признал несостоятельным (банкротом) бывшего председателя правления этого кредитного учреждения Олега Скрыля.

Как следует из картотеки суда, суд открыл в отношении должника процедуру реализации имущества.

В материалах дела говорится, что суд 10 апреля признал обоснованным заявление АСВ о банкротстве экс-банкира и открыл в отношении него процедуру реструктуризации долгов гражданина. Суд тогда включил в его реестр кредиторов почти 4,5 млрд рублей долга перед банком, в том числе 4 млрд 45,8 млн рублей основной долг и 434,2 млн рублей штрафные санкции.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 3 марта признал обоснованным заявление АСВ о банкротстве бывшего члена правления банка "Век" Сергея Черных, ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов гражданина. Суд тогда включил в его реестр кредиторов требование банка в размере 2,2 млрд рублей.

18 октября суд признал Черных несостоятельным (банкротом) и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.

Девятый арбитражный апелляционный суд 17 ноября 2021 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который в начале сентября по заявлению АСВ решил взыскать с экс-руководителей банка "Век" 4,3 млрд рублей убытков. Арбитражный суд Московского округа 22 марта 2022 года оставил решение в силе.

Верховный суд РФ в августе 2022 года отказал пяти бывшим руководителям банка "Век" в отмене взыскания с них 4,3 млрд рублей убытков в пользу АСВ.

Долг в солидарном порядке взыскивается со Скрыля, бывших членов правления Андрея Никитина, Александра Верника, Ольги Утюговой и Черных.

В документах отмечается, что ответчики "одобряли и принимали решения о выдаче кредитов заемщикам, не осуществлявшим реальной хозяйственной деятельности, что привело к причинению для банка значительного ущерба в общем размере 4,3 млрд рублей".

Суд первой инстанции, изучив материалы дела, пришел к выводу, что Скрыль причинил банку убытки в размере 4 млрд 45,8 млн рублей, Верник - на 3 млрд рублей, Черных - на 2,2 млрд рублей, Никитин - на 3,8 млрд рублей, Утюгова - на 1,9 млрд рублей.

ЦБ РФ отозвал у "Века" лицензию 12 мая 2016 года. Арбитражный суд Москвы признал "Век" банкротом 24 августа 2016 года. В отношении банка было открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

По итогам первого квартала 2016 года банк "Век" занимал 316-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".