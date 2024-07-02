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Два белгородских села атакованы со стороны Украины, один человек пострадал

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках на два села с украинской стороны.

"Села Безымено и Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в очередной раз подверглись атакам со стороны ВС", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

По его словам, в селе Безымено в результате атаки беспилотника ранен один мирный житель - мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением запястья самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ. В настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь, в дальнейшем планируется перевод в городскую больницу №2 города Белгорода.

Под артиллерийский обстрел также попало село Мокрая Орловка. В результате прямого попадания снаряда на территорию частного домовладения выбиты окна в жилом доме и посечен забор, сообщил губернатор.

Белгородская область Безымено Мокрая Орловка Вячеслав Гладков
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