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Трое мужчин ранены при артобстреле сельхозпредприятия в Шебекине

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Окраина города Шебекино Белгородской области попала под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ, есть пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в среду.

"В результате прилета снаряда произошло возгорание на территории сельхозпредприятия. Трое сотрудников получили различные осколочные ранения. По данным медицины катастроф, у двух мужчин состояние средней степени тяжести, у третьего - легкая. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он отметил, что очаг возгорания оперативно потушен пожарными расчетами.

"На территории предприятия также поврежден грузовой автомобиль", - добавил Гладков.

Ранее в среду он сообщил о ранении тракториста при атаке дроном ВСУ работавшего в поле трактора в районе поселка Ленинский Шебекинского городского округа.

Вячеслав Гладков ВСУ Белгородская область Шебекино
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