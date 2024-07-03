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Российские военные сбили за ночь 10 дронов ВСУ над тремя регионами РФ

В Черном море уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в сторону Новороссийска

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь на среду 10 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в среду утром.

"Дежурными средствами ПВО пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, четыре БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, один БПЛА уничтожен над территорией Московской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска.

Минобороны РФ
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